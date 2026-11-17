Ciudadanos realizaron una cadena de solidaridad para ayudar a damnificados en Milagro

Una cadena de solidaridad ciudadana buscó sumar esfuerzos y recolectar ayuda humanitaria para las cientos de familias damnificadas por las inundaciones en el cantón Milagro. De acuerdo con los reportes de la emergencia, el 70% de la población permanece bajo el agua, lo que incrementa la preocupación ante las múltiples necesidades básicas que enfrentan los habitantes afectados por el temporal.