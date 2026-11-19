Pronóstico del clima prevé intensas lluvias en Sierra y Amazonía

El pronóstico meteorológico para este jueves 19 de noviembre registra una densa concentración de nubosidad a lo largo de todo el callejón interandino, con mayor incidencia en Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar y hacia el sur en Loja, además de sectores de Los Ríos. En la región Amazónica se divisan nubes sobre Zamora Chinchipe, Napo, Sucumbíos y Orellana, mientras que en la Costa se reportan pocas nubes sobre Esmeraldas desplazándose hacia el océano Pacífico.