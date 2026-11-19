Joven quedó atrapada en el ascensor del puente peatonal de La Joya, en Daule

Una joven quedó atrapada dentro del ascensor del puente peatonal de La Joya, ubicado en la avenida León Febres-Cordero, durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre, logrando ser liberada minutos después. Ante el incidente, los moradores del sector denunciaron la evidente falta de mantenimiento de la estructura, señalando la presencia de maleza alrededor y advirtiendo que el elevador ya ha dejado de funcionar en reiteradas ocasiones. Un reporte de Ever Moreira