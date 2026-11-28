CNE aclaró que las votaciones solo pueden cambiar de lugar, no suspenderse

El Consejo Nacional Electoral (CNE) afina los últimos preparativos para la jornada de este domingo en el país, en medio de un desconcierto por el tratamiento de situaciones de fuerza mayor que puedan presentarse antes o después de los comicios. El organismo electoral precisó que las votaciones en sus jurisdicciones no pueden suspenderse, sino únicamente cambiarse, mientras las situaciones más críticas por las lluvias se registran en Babahoyo y Milagro. Un reportaje de Fausto Yépez