El Oro inició traslado de paquetes electorales, mientras que la frontera sur permanece cerrada

En la provincia de El Oro comenzó esta mañana el traslado de 1.675 paquetes electorales hacia los 238 recintos distribuidos en los 14 cantones, sin mayores inconvenientes, aunque la frontera sur con Perú permanecerá cerrada al tránsito terrestre. Según la última actualización del CNE, la Unidad Educativa Zoila Ugarte de Landívar fue reubicada a la Unidad Educativa Herminia Grunauer de Loayza, pese a que en las últimas 72 horas no se han registrado lluvias intensas en la zona. Un reporte de Ericka Vera