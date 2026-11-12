Moradores piden a CNEL solucionar apagones en zonas del Suburbio de Guayaquil

Moradores del suburbio de Guayaquil se pronunciaron ante los persistentes cortes de energía eléctrica que afectan a las zonas regeneradas, cerca del puente de la calle 17. Según se explicó, durante las lluvias intensas y mareas altas el agua del Estero Salado ingresa a las calles y sulfata el cableado soterrado, provocando apagones recurrentes, por lo que las autoridades locales solicitaron a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) atender de urgencia esta problemática. Un reporte de Ever Moreira.