Inamhi emitió nueva alerta meteorológica por lluvias hasta el domingo 15 de noviembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Advertencia Meteorológica N.º 87, vigente hasta las 07:00 de este domingo 15 de noviembre, ante el pronóstico de precipitaciones de importante intensidad. El reporte advierte lluvias fuertes en toda la región Costa, precipitaciones puntuales en la Sierra y episodios intensos en el archipiélago de Galápagos, con mayor recurrencia entre la noche del viernes, el sábado y las horas de la madrugada. Asimismo, el organismo mantiene bajo nivel de alerta roja a la zona noroccidental de la Sierra, incluyendo parte de la provincia de Pichincha. Un reportaje de Brigette Mancheno