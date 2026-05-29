Actualizado: 29 may 2026 - 15:27
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Reparaciones en Coca Codo Sinclair no usarán recursos públicos
El Gobierno se pronunció tras la emergencia, pero expertos ven clave contener la erosión del río. Un reportaje de Ismenia Solórzano
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El Gobierno se pronunció tras la emergencia, pero expertos ven clave contener la erosión del río. Un reportaje de Ismenia Solórzano