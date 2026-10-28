Colegios particulares de Guayaquil aplican protocolos ante el temporal

A raíz de la suspensión oficial de clases presenciales en los planteles fiscales de las zonas más afectadas, las instituciones educativas particulares de Guayaquil adoptaron sus propios protocolos de seguridad operativa. Entre las medidas implementadas destacan las jornadas de limpieza profunda en los sistemas de drenaje internos, la flexibilización de los horarios de ingreso y salida, y la suspensión temporal de actividades extracurriculares para salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil. Un reportaje de Camila Guevara.