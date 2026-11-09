Comerciantes del centro de Guayaquil reportan incremento en las ventas de adornos navideños

La actividad comercial asociada a las festividades de fin de año comenzó a registrar dinamismo durante este fin de semana en la urbe porteña. En varios corredores y galerías del centro de Guayaquil, los comerciantes autónomos y locales establecidos exhiben una variada oferta de luces, pesebres y accesorios decorativos para impulsar la economía local en el arranque de la temporada navideña.