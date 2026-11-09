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Actualizado: 09 nov 2026 - 13:50

Tres unidades móviles de bienestar animal recorrerán Quito para esterilizaciones

La Unidad de Bienestar Animal del Municipio de Quito incorporó tres camiones equipados como centros quirúrgicos móviles para recorrer los barrios de la ciudad. Con una inversión superior a los 350 mil dólares, la iniciativa pública permitirá llevar campañas de esterilización gratuita de perros y gatos a sectores vulnerables y de difícil acceso en la capital. Un reportaje de Brigette Mancheno

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