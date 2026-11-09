María Fernanda Guillén asume la Alcaldía encargo de Quito por periodo electoral de 15 días

La concejala María Fernanda Guillén fue elegida por el Concejo Metropolitano para asumir la Alcaldía de Quito del 12 al 26 de noviembre. La designación, que contó con 14 votos a favor y 4 en contra, responde a la licencia temporal solicitada por el alcalde Pabel Muñoz y la vicealcaldesa Fernanda Racine para participar en la contienda electoral con miras a las seccionales del 29 de noviembre. Un reportaje de Fausto Yépez