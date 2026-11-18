Concejales de Quito cuestionan falta de transparencia por daño no reportado del Metro

Tras hacerse pública la denuncia sobre el daño sufrido por el tren número 16 del Metro de Quito, concejales metropolitanos cuestionaron duramente que la empresa municipal operadora no haya informado oportunamente sobre el incidente. Los ediles lamentaron la falta de transparencia por parte de la administración municipal y exigieron respuestas técnicas inmediatas a las autoridades responsables. Un reportaje de Stephany Paz