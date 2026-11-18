Repatriaron los restos del ecuatoriano fallecido tras colapso de edificio en Brooklyn, Nueva York

Los restos mortales de José Caguana Cosquillo, ciudadano ecuatoriano de 26 años que falleció en el colapso de un edificio registrado el 11 de noviembre en Brooklyn, Nueva York, arribaron al Ecuador tras las gestiones de repatriación lideradas por el Gobierno Nacional a través de la Cancillería, que cubrió los costos de traslado y acompañó a sus deudos. Mientras tanto, las autoridades coordinan con los familiares el retorno del cuerpo de Gabriel Sigüencia Yupa, de 22 años, la segunda víctima compatriota de esta tragedia.