Espol diferirá clases presenciales hasta marzo de 2027 ante posibles efectos del fenómeno de El Niño

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) anunció que diferirá temporalmente las actividades académicas presenciales de grado del actual semestre desde el 27 de noviembre hasta el 29 de marzo de 2027, como medida preventiva frente a los posibles impactos del fenómeno de El Niño. La institución explicó que la decisión busca evitar riesgos por inundaciones y problemas de movilidad, descartando además la virtualidad plena debido a que el 20 % de sus estudiantes carece de computadora y el 57 % debe compartirla.