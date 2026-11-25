Concejo Metropolitano transcurrió entre despedidas de ediles alternos y reclamos por falta de debate

Entre despedidas de los concejales alternos y reclamos por la falta de debate sobre los problemas prioritarios de la capital transcurrió la sesión del Concejo Metropolitano de Quito de este martes 24 de noviembre. Durante la jornada legislativa, el pleno volvió a centrarse en la entrega de reconocimientos y en el despacho de trámites administrativos, postergando temas urgentes para la ciudad. Un reportaje de Stephany Paz