Feriado del 20 de noviembre movilizó 44 millones de dólares en turismo en Loja

El feriado del 20 de noviembre generó un movimiento económico de 44 millones de dólares para el sector turístico nacional, destacando la provincia de Loja al registrar más de la mitad de la ocupación hotelera del país. Tras este balance, los operadores turísticos se preparan para los dos últimos asuetos del año, aunque expresan su preocupación ante la posibilidad de que las lluvias por el fenómeno de El Niño reduzcan las reservas. Un reportaje de Belén Merizalde