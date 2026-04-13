CNE destina un millón de dólares para 45 debates de alcaldía...

Noticias, lunes 13 de abril del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Noticias, lunes 13 de abril del 2026 | 24 Horas | Guayaquil

Noticias, lunes 13 de abril del 2026 | 24 Horas | Quito

Consejo Provincial del Guayas elegirá nuevo Viceprefecto este 16 de abril

La sesión definirá quién ocupará la vacante para la gestión que inicia oficialmente el 14 de mayo. Un reportaje Carlos Sacoto