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Actualizada: 13 abr 2026 - 14:13

Consejo Provincial del Guayas elegirá nuevo Viceprefecto este 16 de abril

La sesión definirá quién ocupará la vacante para la gestión que inicia oficialmente el 14 de mayo. Un reportaje Carlos Sacoto

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