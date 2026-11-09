Mal estado e insalubridad por contenedores de basura en La Roldós, norte de Quito

Habitantes del barrio La Roldós, en el norte de Quito, solicitaron el retiro inmediato de los contenedores de basura ubicados frente a un establecimiento educativo de la zona. Los vecinos denunciaron que la falta de tapas en las estructuras provoca la emanación constante de malos olores y fomenta la proliferación de roedores e insectos, representando un foco de infección para los estudiantes desde hace varios meses. Un reporte de Stephany Paz