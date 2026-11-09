Municipio de Quito activó agenda de protección a la mujer ante registro de 323 asesinatos violentos

En el marco del mes de la eliminación de la violencia contra la mujer, la Alcaldía de Quito presentó una agenda integral de prevención y resguardo social. La medida responde a las alarmantes cifras nacionales que contabilizan 323 asesinatos violentos de mujeres y niñas en lo que va del año, lo que representa que en Ecuador una mujer o niña es asesinada cada 19 horas. Un reportaje de Mishell Villacís