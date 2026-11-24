Delincuentes robaron un vehículo en el barrio América de Quito para extorsionar a su dueño

Delincuentes que se movilizaban en un automóvil blanco robaron un vehículo en el barrio América, en el centro de Quito, y posteriormente contactaron a su propietario para exigirle el pago de 500 dólares por adelantado a cambio de entregarle la ubicación del automotor. Según informó la Policía Nacional, horas después de este caso de robo y extorsión se registró un incidente bajo la misma modalidad contra otra víctima en la capital. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez