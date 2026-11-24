Tres delincuentes asaltaron a comerciantes y clientes dentro de un local en Conocoto

Tres delincuentes armados de nacionalidad venezolana que llegaron en un vehículo negro irrumpieron en un establecimiento comercial de Conocoto, en el suroriente de Quito, sometiendo a la comerciante y robando objetos de valor a los clientes. Ante el temor de los moradores que exigen operativos permanentes, la Policía informó que implementó un código QR para receptar denuncias ciudadanas y un chat comunitario de auxilio inmediato. Un reportaje de Gustavo Jaramillo