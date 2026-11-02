Denuncian irregularidades en la entrega de ayuda humanitaria en Santa Cruz

Familias seriamente perjudicadas por las lluvias en Santa Cruz, Galápagos, denunciaron la presencia de personas no afectadas que se estarían haciendo pasar por damnificadas para retirar víveres, ropa y asistencia entregada por la ciudadanía y las instituciones. Mientras tanto, las precipitaciones continúan en la zona insular, dificultando la recuperación de quienes perdieron sus hogares. Un reporte de Diego Añazco.