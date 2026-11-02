Habilitan el tránsito en la avenida Interoceánica tras deslizamiento de tierra en Miravalle 2

Un deslizamiento de tierra ocurrido durante la noche del domingo 1 de noviembre en el sector de Miravalle 2, al nororiente de Quito, obstaculizó el paso en la avenida Interoceánica. La caída de material rocoso y lodo obligó al cierre preventivo de dos carriles en sentido Oriente-Occidente. Maquinaria y personal de la EPMMOP ejecutaron labores de limpieza durante la madrugada, logrando restablecer la circulación vehicular a primeras horas de este lunes.