Inamhi advierte que persisten las condiciones para fuertes precipitaciones a nivel nacional

Tras los severos estragos registrados en las últimas horas, técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) explicaron que, aunque los niveles de lluvia disminuyeron momentáneamente en Guayas durante la mañana, se pronostican nuevos episodios de precipitación de alta intensidad en los próximos días. La alerta meteorológica se mantiene activa para 5 provincias de la región Litoral, sectores del callejón interandino y el archipiélago de Galápagos. Un reporte de Gustavo Jaramillo.