Desbordamiento del río Esmeraldas afectó gravemente la jornada electoral

Graves complicaciones de movilidad enfrentan este domingo 29 de noviembre los habitantes del cantón Esmeraldas para acudir a sufragar, luego de que el desbordamiento del río Esmeraldas inundara las calles de la isla Luis Vargas Torres. Moradores del sector califican la situación como crítica debido a los elevados niveles de agua que mantienen sus viviendas fuertemente anegadas y dificultan salir hacia la Unidad Educativa 21 de Septiembre, plantel al que fue reubicado el recinto electoral de la zona. Un reporte de Gustavo Jaramillo