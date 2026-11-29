Fiorella Ycaza ejerció su derecho al voto en la Escuela Gonzalo Llona, en Guayaquil

La candidata a la Alcaldía de Guayaquil, Fiorella Ycaza, acudió este domingo 29 de noviembre a la Escuela Gonzalo Llona, ubicada en el tradicional barrio Las Peñas, para ejercer su derecho al voto. Ycaza llegó al recinto electoral acompañada de su familia en medio de una jornada en la que la afluencia de votantes en el sector comienza a incrementarse de forma paulatina. Un reporte de Luisa Macías