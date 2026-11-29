Cynthia Viteri votó en la Universidad de Guayaquil acompañada del presidente Daniel Noboa

La candidata a la Alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri, ejerció su derecho al voto este domingo 29 de noviembre en la Facultad de Educación Física de la Universidad Estatal de Guayaquil. Viteri acudió al recinto electoral acompañada del presidente de la República, Daniel Noboa, en el marco de la jornada de elecciones seccionales que se desarrolla en el país. Un reporte de Carlos Sacoto