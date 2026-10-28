Desbordamiento de ríos deja viviendas e infraestructura afectadas en Caluma

Las intensas precipitaciones caídas en la provincia de Bolívar provocaron el desbordamiento de varios caudales en el cantón Caluma. La repentina crecida de los ríos anegó múltiples viviendas dejando lodo y destrucción a su paso, además de afectar la infraestructura de puentes, vías de comunicación y colapsar las redes de tuberías de agua potable, lo que mantiene en emergencia a los habitantes de la zona. Un reportaje de Jonathan Quezada.