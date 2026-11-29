Poca afluencia de votantes y un detenido en el Colegio María Auxiliadora, centro norte de Quito

La jornada electoral de este domingo 29 de noviembre avanza con poca afluencia de votantes durante las primeras horas en el Colegio María Auxiliadora, ubicado en el centro norte de Quito, donde se habilitaron 20 juntas receptoras del voto para recibir a cerca de 7.000 empadronados. Para garantizar el acceso al sufragio, el recinto cuenta con una Mesa de Atención Preferente destinada a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres con niños en brazos; además, como principal novedad, la Policía Nacional detuvo en el lugar a un ciudadano que registraba una boleta de detención vigente por un accidente de tránsito. Un reporte de Lucía Clavijo