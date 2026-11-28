Crecida del río Esmeraldas obliga a evacuar generando incertidumbre electoral

La emergencia invernal golpea con fuerza a varias familias en la provincia de Esmeraldas, donde la rápida crecida del agua obligó a habitantes de las islas Luis Vargas Torres y Roberto Luis Cervantes a abandonar sus viviendas. La inundación también genera incertidumbre y preocupación en la ciudadanía y las autoridades de cara al desarrollo de la jornada electoral de este domingo. Un reportaje de Gustavo Jaramillo