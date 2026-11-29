Calles anegadas en la isla Luis Vargas Torres dificultan la votación en Esmeraldas

: Los estragos del fenómeno de El Niño complican la jornada electoral de este domingo 29 de noviembre en la provincia de Esmeraldas, donde las calles anegadas en la isla Luis Vargas Torres dificultan el traslado de los ciudadanos hacia los recintos de votación. Ante la acumulación de agua que limita la movilidad, los habitantes buscan alternativas para acudir a sufragar, incluyendo el traslado hacia la Unidad Educativa 21 de Septiembre, adonde fue reubicado el recinto local, mientras que en el cantón Quinindé las autoridades electorales confirmaron dos reubicaciones de sedes. Un reporte de Gustavo Jaramillo