Actualizado: 16 jun 2026 - 19:46
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Ecuador se encuentra bajo un nuevo estado de excepción en 10 provincias
La medida se establece también en tres cantones, durará 60 días y no incluye toque de queda. Un reportaje de Astrid Singre
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Actualizado: 16 jun 2026 - 19:46
Compartir
La medida se establece también en tres cantones, durará 60 días y no incluye toque de queda. Un reportaje de Astrid Singre