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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 16 jun 2026 - 19:46

Ecuador se encuentra bajo un nuevo estado de excepción en 10 provincias

La medida se establece también en tres cantones, durará 60 días y no incluye toque de queda. Un reportaje de Astrid Singre

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