Educación no presencial en Guayaquil, Samborondón y Durán por afectaciones invernales

El Ministerio de Educación confirmó que este miércoles 28 de octubre se mantendrá la modalidad a distancia en las instituciones educativas públicas de los cantones Guayaquil, Samborondón y Durán en planteles donde se complique la movilidad. Las unidades educativas particulares, universidades e institutos de la zona tendrán la facultad de decidir si retornan a las aulas o se acogen a la virtualidad, mientras que en otros sectores afectados de la Costa se aplicará el protocolo de contingencia educativa de manera focalizada a través de cada distrito.