Detienen al alcalde de Vinces en el Operativo Gran Fénix 66

En un masivo despliegue policial y fiscal denominado Operativo Gran Fénix 66, ejecutado de manera simultánea en tres cantones del país, se logró la aprehensión del alcalde de Vinces, Alfonso Montalván, junto a su esposa, su hijo y otras 14 personas. Según información del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, los detenidos estarían presuntamente vinculados a una red delictiva dedicada al lavado de activos. Durante las incursiones y allanamientos a varios inmuebles, las autoridades incautaron dinero en efectivo, documentación relevante y armas de fuego. Un reporte de Paula Kuhn.