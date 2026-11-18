Asesinaron a una joven al salir de un gimnasio en Los Estero...

Continúa la emergencia en Milagro, son 500 afectados y 800 viviendas dañadas

La emergencia invernal continúa golpeando al cantón Milagro, donde el agua permanece estancada y deja hasta el momento 3 500 personas afectadas y 800 viviendas perjudicadas. Para reducir los niveles de inundación, los equipos técnicos evacúan cada hora un volumen de agua equivalente al de una piscina olímpica, sin embargo, varios sectores de la localidad continúan anegados. Un reportaje de Ever Moreira