Prefectura del Guayas inició una campaña de donaciones para damnificados por inundaciones en Milagro

La Prefectura del Guayas emprendió una campaña solidaria de recolección de donaciones destinada a asistir a las familias damnificadas por las graves inundaciones en Milagro, emergencia que ya suma más de 8 mil personas afectadas. Los ciudadanos pueden entregar sus aportes en los bajos del edificio institucional y en sus galpones ubicados en la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Plaza Dañín. Un reportaje de Ricardo Cruzzaty