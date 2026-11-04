Enseres dañados en las calles evidencian las secuelas de inundaciones en Las Orquídeas

Días después de las intensas lluvias registradas el fin de semana, el sector de Las Orquídeas, al norte de Guayaquil, continúa mostrando los graves estragos del agua. En varias calles de la zona aún se observan colchones, electrodomésticos y muebles destruidos pertenecientes a las familias que resultaron perjudicadas por las anegaciones. Los moradores trabajan en la limpieza mientras solicitan apoyo para recuperar sus viviendas. Un reporte de Ricardo Cruzatty