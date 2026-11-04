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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 04 nov 2026 - 12:37

Habitantes de Guayaquil, Daule y Durán esperan asistencia a dos días de la tormenta eléctrica

A dos días de la severa tormenta eléctrica que golpeó Guayas, la situación de emergencia persiste para decenas de familias en Guayaquil, Daule y Durán. Los damnificados, muchos de los cuales perdieron la totalidad de sus pertenecientes, solicitan la intervención urgente de las autoridades locales e instituciones de socorro para recibir ayuda humanitaria y comenzar el proceso de reconstrucción. Un reportaje de Paula Kuhn

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