Habitantes de Guayaquil, Daule y Durán esperan asistencia a dos días de la tormenta eléctrica

A dos días de la severa tormenta eléctrica que golpeó Guayas, la situación de emergencia persiste para decenas de familias en Guayaquil, Daule y Durán. Los damnificados, muchos de los cuales perdieron la totalidad de sus pertenecientes, solicitan la intervención urgente de las autoridades locales e instituciones de socorro para recibir ayuda humanitaria y comenzar el proceso de reconstrucción. Un reportaje de Paula Kuhn