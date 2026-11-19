Estudiantes de la UEES participaron en el reto de 24 horas "ArchSurvivor 2026"

Estudiantes de Arquitectura y Diseño de la Universidad Espíritu Santo (UEES) pusieron a prueba su creatividad y conocimientos técnicos en el desafío de 24 horas denominado "ArchSurvivor 2026". Con la guía de docentes y exalumnos, los participantes tienen el objetivo de diseñar un asentamiento sostenible en la isla Floreana, en Galápagos, recreando las condiciones de vida del año 1932. Un reporte de Camila Guevara