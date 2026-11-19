Transporte municipal de Quito tendrá horarios especiales y cambios de ruta este feriado

El sistema de transporte municipal de Quito aplicará horarios especiales durante el feriado: este viernes 20 y sábado 21 de noviembre, el Trolebús y la Ecovía operarán de 06:00 a 21:00 y los alimentadores hasta las 21:30, mientras que el domingo 22 funcionarán de 06:00 a 20:00 y alimentadores hasta las 20:30. Además, habrá cambios de ruta en la Ecovía y alimentadores sobre las avenidas Galo Plaza Lasso, Amazonas, 6 de Diciembre y 10 de Agosto debido a la competencia atlética Rock and Roll Series Quito.