Personas en estado etílico y requisas al ingreso en el Colegio Central Técnico, al norte de Quito

En los exteriores del Colegio Central Técnico, al norte de Quito, la jornada electoral de este domingo 29 de noviembre avanza con normalidad, bajo un resguardo policial que incluye 700 efectivos en el Distrito Eugenio Espejo. Durante el operativo se ejecutan requisas al ingreso del plantel y se han reportado inconvenientes con ciudadanos que acuden en estado etílico, pese a la vigencia de la ley seca. Un reporte de Nathalie Jiménez