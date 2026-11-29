Fuerzas Armadas mantienen resguardo en el Colegio Juan Pío Montúfar, al sur de Quito

En el Colegio Juan Pío Montúfar, al sur de Quito, el operativo de seguridad electoral avanza sin novedades este domingo 29 de noviembre, con revisiones previas al ingreso de los votantes. A escala nacional, las Fuerzas Armadas mantienen desplegados a 27.689 efectivos para resguardar los recintos, recordar las sanciones por acudir a sufragar en estado etílico y, al cierre de la jornada, custodiar las urnas y dar seguridad durante el escrutinio. Un reporte de María Gracia Chacón