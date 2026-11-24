Imágenes exclusivas revelaron el operativo en un hotel de España donde cayó alias "Negro Willy"

Alias "Negro Willy", señalado como el máximo cabecilla de la estructura criminal Los Tiguerones, cumple prisión preventiva en la cárcel El Encuentro, en la provincia de Santa Elena, tras su extradición al país. Teleamazonas tuvo acceso a imágenes exclusivas del operativo ejecutado por las fuerzas policiales en España, donde el líder delictivo se escondía en un hotel resguardado por dos anillos de seguridad antes de ser capturado. Un reportaje de Catalina García