Actualizada: 11 jun 2026 - 11:18
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La fiebre del Mundial se toma las calles de Guayaquil
La algarabía por el Mundial inunda los sectores comerciales de Guayaquil. Aficionados se suman al ambiente festivo. Un reportaje de Catalina García
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Actualizada: 11 jun 2026 - 11:18
Compartir
La algarabía por el Mundial inunda los sectores comerciales de Guayaquil. Aficionados se suman al ambiente festivo. Un reportaje de Catalina García