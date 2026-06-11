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Reportajes de 24 Horas

Actualizada: 11 jun 2026 - 11:18

La fiebre del Mundial se toma las calles de Guayaquil

La algarabía por el Mundial inunda los sectores comerciales de Guayaquil. Aficionados se suman al ambiente festivo. Un reportaje de Catalina García

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