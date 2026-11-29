Andrés Roche votó en la Unidad Educativa Santiago de las Praderas, en Guayaquil

En el marco de las elecciones seccionales de este domingo 29 de noviembre de 2026, el candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano (PSC), Lista 6, Andrés Roche, ejerció su derecho al voto en la Unidad Educativa Santiago de las Praderas, ubicada en el Puerto Principal. Su llegada al recinto electoral generó movimiento entre simpatizantes y medios de comunicación durante la jornada. Un reporte de Astrid Singre