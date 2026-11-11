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Actualizado: 11 nov 2026 - 14:43

Fuerzas Armadas inhabilitan maquinaria minera ilegal valorada en USD 216 750 en Zamora Chinchipe

El Ejército Ecuatoriano asestó un golpe a la minería ilegal tras ejecutar una operación militar en el sector de Panguintza, cantón Centinela del Cóndor, en Zamora Chinchipe. Las fuerzas militares inhabilitaron dos excavadoras, dos motores de succión, una cisterna de combustible y dos clasificadoras, provocando una afectación de 216 750 dólares a las finanzas de las estructuras criminales dedicadas a la extracción no autorizada.

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