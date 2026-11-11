Ola de robos y asaltos alarma a los residentes de Capelo en Rumiñahui

Sumario: El incremento de robos a transeúntes y locales comerciales mantiene en estado de alerta a los habitantes de Capelo, en el cantón Rumiñahui. Vecinos y propietarios de negocios expresaron su preocupación por el nivel de vulnerabilidad en las calles, señalando que trabajar y circular por la zona se ha convertido en una actividad de alto riesgo debido a la delincuencia recurrente. Un reportaje de Gustavo Jaramillo