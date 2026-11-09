Habilitan dos carriles del nuevo paso elevado en la avenida Juan Tanca Marengo al norte de Guayaquil

Desde las 07:00 de este lunes 9 de noviembre, los conductores que transitan por el norte de Guayaquil cuentan con la apertura parcial del paso elevado en la avenida Juan Tanca Marengo. Tras culminar los últimos trabajos durante el fin de semana, se habilitaron dos de los tres carriles de la estructura en sentido Sur-Norte para aliviar el flujo vehicular en la zona. Por su parte, la sección que conecta en sentido Norte-Sur continuará en construcción y tiene prevista su finalización para abril de 2027. Un reporte de Ricardo Cruzatty.