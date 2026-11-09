Marea alta de 4,55 metros anegó avenidas del centro y barrios del sur de Guayaquil

La noche de este domingo 8 de noviembre, la urbe porteña registró severas acumulaciones de agua pluvial y fluvial debido a un pico de marea alta que alcanzó los 4,55 metros a las 19h03. Entre las zonas más afectadas se reportaron el Malecón Simón Bolívar, la avenida 10 de Agosto, Cisne 2, la calle Alcedo y el Callejón 21-19, donde las arterias viales quedaron cubiertas por el agua de los esteros y el río Guayas, complicando el tránsito vehicular y peatonal.